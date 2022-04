VICO EQUENSE: Colpisce due volte lo stesso ristorante ma la seconda era pure ai domiciliari. 28enne arrestato dai carabinieri

85 Visite

Luca Cirillo, 28enne di Castellammare di Stabia era già ai domiciliari per un furto commesso in un ristorante di Vico Equense. Le restrizioni imposte non sono state sufficienti e l’uomo ha lasciato la sua abitazione.

Per rubare nello stesso locale.

Ha agguantato il registratore di cassa e qualche alimento – tra questi una costata di carne pregiata – ed è fuggito. Il ristoratore ha riconosciuto il cliente affezionato e ha allertato il 112.

I carabinieri lo hanno rintracciato subito, con una busta contenente la refurtiva.

E’ finito in manette e, in attesa di giudizio, ristretto in camera di sicurezza. Risponderà di evasione e furto aggravato.













