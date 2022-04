Marano, qualche domanda al Pd sul centro per l’impiego (perso). Ma ricordate che lo perdemmo sotto la vostra gestione, perché ora criticate i commissari?

391 Visite

Cari iscritti, tesserati, segretari ed ex amministratori del Pd, qualche domanda ci sovviene dopo aver letto il vostro comunicato con il quale rimproverate al Comune di non aver intercettato fondi per la realizzazione di un centro per l’impiego a Marano.

Per farla breve, e senza inutili giri di parole, vorremmo ricordarvi che un centro per l’impiego in città c’era e fu perso proprio sotto le gestioni del Pd o di come si chiamava all’epoca il partito, quando la giunta Perrotta intercettò oltre un milione di euro per la realizzazione della struttura nel piazzale San Escrivà de Balaguer. Lo ricordate, vero?

In quella struttura doveva esserci il centro per l’impiego e invece, le contingenze dell’epoca, indussero la giunta a trasferirvi la sezione distaccata del tribunale di Napoli, poi soppresso nel 2013 per volere del governo Monti. Nel frattempo il centro per l’impiego, rimasto senza sede, emigrò a Giugliano.

Dopodiché, in quella sede, si pensò di trasferire l’ufficio del Giudice di Pace che, come tutti sanno, tranne qualche avvocato o politico in malafede, è solo fonte di sprechi per il Comune di Marano. Sprechi enormi. La palazzina in cui doveva sorgere il centro per l’impiego e che oggi accoglie il Giudice di Pace, infatti, è stata in gran parte persa dal municipio maranese a favore di privati, i fratelli Cavallo, che negli anni hanno intentato ricorsi contro l’ente cittadino, riuscendo ad ottenere sentenze favorevoli per la mancata corresponsione degli espropri dei terreni da parte del Comune. Espropri che avrebbe dovuto formalizzare, in primis, la giunta in cui sedevano esponenti del centrosinistra cittadino e del Pd. Ma non è tutto: l’ufficio del Giudice di pace è fonte di passività per il Comune di Marano, visto che molti comuni del mandamento giudiziario afferente a Marano non si degnano di versare (nei tempi previsti) il dovuto al municipio di Marano. Ora voi stigmatizzate il comportamento dei commissari o di chi gestisce l’ente, ma dove eravate quando perdemmo il centro per l’impiego? E cosa avete mai detto sull’incredibile sequela di sviste, errori (per non chiamarli in altro modo) relativi al Giudice di Pace?

Certi di una vostra solerte e cortese risposta,

Il direttore di Terranostranews Fernando Bocchetti













