ACERRA, Azione: il PD ha rotto il tavolo politico, ma continuiamo a lavorare per costruire la coalizione vincente.

“Negli ultimi mesi AZIONE, accogliendo un invito di MADRE TERRA, si è confrontata sul futuro della nostra comunità cittadina con altre forze civiche e partitiche anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Nel corso dell’ultimo incontro, il PARTITO DEMOCRATICO, inspiegabilmente, ha comunicato di avere come nuovo obiettivo quello di voler vincere le prossime elezioni allargando il campo ad altre forze, ritenendo non sufficientemente esaustivo il percorso fino a quel momento intrapreso” – così, in una nota diffusa oggi, i dirigenti di Azione Acerra.

“Nonostante gli sforzi profusi da Azione – prosegue il comunicato – la posizione del PARTITO DEMOCRATICO, di fatto, ha interrotto il confronto in atto e ciascuna forza politica si è ritenuta libera di intraprendere altri percorsi, AZIONE ha proseguito le proprie interlocuzioni con MADRE TERRA ed EUROPA VERDE.”

“Nel frattempo – concludono i responsabili cittadini di Azione – preso atto che la maggioranza attualmente in carica, dopo anni di collaborazione, è implosa, considerata anche la rottura unilaterale del tavolo politico da parte del PD, Azione ha avviato una serie di incontri e di consultazioni con tutte le formazioni civiche e moderate presenti sul territorio, con l’obiettivo di verificare possibili convergenze e sintesi su un progetto condiviso e forte per Acerra”.

