Lite con coltelli durante la festa per la domenica delle Palme a Leopardi: ucciso un 19enne, grave un coetaneo. Fermati due minorenni di Torre Annunziata. Non ce l’ha fatta Giovanni Guarino, 19enne di Torre del Greco accoltellato ieri sera nel quartiere Leopardi all’altezza delle giostrine durante una lite.

Il ragazzo era insieme a un gruppo di amici quando, per ragioni ancora da chiarire, è stato colpito da almeno sette coltellate di cui una al cuore. Nel corso della lite è stato ferito anche un suo amico coetaneo. Entrambi sono stati portati con mezzi privati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, per Giovanni non c’è stato nulla da fare; l’amico è ricoverato nel nosocomio in gravi condizioni.