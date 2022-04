Terra Dea. Ricomincia una nuova sfida: Abolire la caccia e le botticelle in Italia!

96 Visite

Il Comitato Ambientalista Terra Dea di San Giorgio a Cremano appoggerà le due iniziative Popolari per raccogliere le firme e proporre al Parlamento Italiano di vietare l’attività venatoria e il trasporto delle vetture a trazione animale, le cosiddette botticelle, in tutto il territorio Nazionale.

In questi giorni CADAPA (Comitato Antispecista Difesa Animali e Protezione Ambiente) ha depositato in Cassazione le due Proposte di Legge, presto saremo presenti con gazebo e banchetti sia sul territorio sangiorgese, sia sulla città di Napoli a raccogliere le firme per queste due importanti battaglie di civiltà.

La maggior parte degli italiani è favorevole all’abolizione della caccia e allo stesso tempo è favorevole all’abolizione delle botticelle; tra poche settimane vedremo per le strade delle maggiori città italiane cavalli, sotto al sole e sull’asfalto cocente, costretti a tirare carrozze per il divertimento di pochi. Basta!

La raccolta firme è iniziata e termina a fine settembre!!

Enrico De Marco

Comitato Ambientalista Terra Dea San Giorgio a Cremano













