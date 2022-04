12 APRILE, 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

76 Visite

Martedì 12 aprile alle ore 9.00, in occasione del 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, presso l’altare dei caduti della Questura di Napoli in via Diaz, alla presenza del Prefetto di Napoli, verrà deposta una corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato.

Successivamente, alle ore 10.30, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, avrà luogo la cerimonia istituzionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS