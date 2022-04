Mugnano, tutela dell’ambiente e risparmio energetico: Comune pronto ad installare altre 500 lampade a Led

52 Visite

MUGNANO – Tutela dell’ambiente e risparmio energetico, l’Amministrazione Sarnataro pronta ad installare altre 500 lampade a Led. Già questa mattina è iniziato l’intervento per collocare i nuovi punti luce lungo via Mugnano Calvizzano. “Continua il nostro impegno per l’innovazione energetica – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicoletta Pianese – con il completamento della sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a basso consumo, facendo calare così il caro energia che grava sui cittadini”. Nelle prossime settimane le lampade al Led saranno installate anche in via Granata, lungo le traverse di via Napoli e in tutto il rione Zi Peppe. “Con questo intervento – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – andiamo quasi a completare la sostituzione di tutto l’impianto di illuminazione pubblica sul territorio, riducendo ancor di più l’emissione di anidride carbonica. Ovviamente andremo a risparmiare sul costo della materia energetica, aumentato di parecchio a causa della guerra in Ucraina. Continuiamo ad essere uno dei Comuni più all’avanguardia sul fronte delle energie sostenibili e rinnovabili”.













