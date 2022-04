Villaricca, Smart centrata da cinque colpi d’arma da fuoco: il proprietario è un imprenditore di origine giuglianese

35 Visite

E’ un importante imprenditore, operante nel settore dell’edilizia, il proprietario dell’auto crivellata di colpi nella serata di ieri nel comune di Villaricca. L’uomo, che ha origini giuglianesi ma vive a Napoli, ha interessi anche nella città di Villaricca, dove ha allestito un cantiere. Per gli inquirenti, dunque, l’ipotesi più plausibile (ma si indaga a 360 gradi) è quella dell’intimidazione a scopo estorsivo. Cinque i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, verso le 20, contro la sua Smart, parcheggiata all’esterno di una chiesa. L’imprenditore era in parrocchia per seguire una funzione religiosa dedicata al fratello scomparso.













