Villaricca, cinque colpi d’arma da fuoco esplosi contro un’auto: indagano i carabinieri

Cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, verso le 20, nel comune di Villaricca. Colpita un’auto parcheggiata nei pressi di una chiesa, sul caso indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Marano, competente per la zona di Villaricca e per altri quattro comuni. I fatti si sono verificati in via San Francesco d’Assisi. L’auto centrata dai proiettili è una Smart grigia. Non è ancora chiaro se fossero rivolti al proprietario della vettura, che si trovava all’interno della chiesa. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Seguono aggiornamenti.













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS