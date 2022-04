Napoli, 15 enne di Marano ferito da colpi di arma da fuoco: era in auto insieme al padre

E’ un ragazzo di 15 anni, residente a Marano, il destinatario dell’agguato a colpi di pistola in pieno centro a Napoli. I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Il ragazzino, che era in auto con il padre, è stato ferito da due proiettili alle gambe. E’ stato condotto in ospedale ed è stato già dimesso.

Il raid, sul quale adesso indaga la Polizia di Stato, è stato messo a segno nei pressi di via San Nicola alla Dogana. Per le forze dell’ordine le vittime sono incensurate.