Centro Direzionale: parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro a un poliziotto. Arrestato

Stamattina un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, dopo aver parcheggiato la propria auto nelle strisce blu dei parcheggi sotterranei del Centro Direzionale, si è recato presso il dispositivo abilitato al pagamento quando un uomo gli si è avvicinato chiedendo del denaro per la sosta e, poco dopo, ha iniziato a inveire contro di lui minacciandolo se non gli avesse corrisposto la somma. In quei frangenti, il poliziotto si è qualificato chiedendo le generalità dell’uomo che ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato successivamente bloccato dagli operatori della volante del Commissariato Vasto-Arenaccia ai quali ha fornito generalità false. S.P., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione nonché denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie.