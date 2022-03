MARANO, ODISSEA ACQUA: IN TANTI CI SCRIVONO DAL CENTRO STORICO: SIAMO ANCORA A SECCO, NON CE LA FACCIAMO PIU’

Gentile direttore, mi scusi se la disturbo ancora ma ci avevano assicurato che ieri, sabato 26 marzo, l’impianto idrico sarebbe andato a regime. Invece non solo è stata ad intermittenza l’erogazione, mandando in blocco due volte la caldaia, ma è dalle 22.30 circa di ieri non abbiamo nemmeno un filo di acqua. Speravamo nella notte, invece niente, di conseguenza niente acqua calda da domenica scorsa e il rischio di dover buttare anche la caldaia. le scrivo da via XXIV Maggio. Non ce la facciamo più. Abbiamo bambini in casa, non abbiamo acqua calda e siamo costretti a riscaldare l’acqua sul fuoco. Non abbiamo i riscaldamenti, non riusciamo a fare lavatrici da otto giorni e, come se non bastasse, a rendere tutto più complicato, mi sono anche ammalata di bronchite. Mi dica lei io a chi mi devo rivolgere per avere un servizio essenziale? Siamo esasperati.