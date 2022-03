726 Visite

Intervento dei carabinieri di Marano, nella tarda serata di ieri, in un appartamento di via Marano-Pianura. Da quanto si apprende, ma seguiranno ulteriori aggiornamenti e chiarimenti nel corso della giornata, un uomo avrebbe minacciato o tentato di aggredire una ex compagna. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, ma non si segnalano feriti. La dinamica è al vaglio dei militari.













