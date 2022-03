NAPOLI: MASCHIO ANGIOINO DOMANI ILLUMINATO DI GIALLO PER GIORNATA MONDIALE ENDOMETRIOSI

77 Visite

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi domani, sabato 26 marzo, a partire dalle ore 18.30 il Maschio Angioino sarà illuminato di giallo, colore simbolo della patologia. “Ringraziamo il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutta l’amministrazione comunale per aver aderito alla nostra call to action ‘Facciamo luce sull’endometriosi’ ”, scrive in una nota Francesca Fasolino, Presidente dell’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi – Endomarch Team Italy. “Un atto simbolico – continua Fasolino – che contribuisce a sensibilizzare sull’endometriosi, malattia cronica e fortemente invalidante che colpisce una donna su dieci e per la quale non esiste una cura. Il supporto delle Istituzioni è fondamentale per far sì che questa patologia sia conosciuta in modo diffuso così da poter prevenire i possibili danni permanenti che la stessa provoca”.













