Napoli, piazza Vanvitelli: alberi non potati per i veicoli in sosta. Operazioni da concertare con gli addetti alla vigilanza urbana

” Dopo le segnalazioni e le proteste dei giorni scorsi per la mancata potatura delle alberature presenti in piazza Vanvitelli, piazza simbolo del quartiere Vomero, finalmente stamattina la ditta incaricata si è presentata con gli automezzi necessari per effettuare tali operazioni. Ma purtroppo, a causa dei veicoli sosta, non è stato possibile procedere “. A intervenire sulla questione è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che nei giorni scorsi era tornato sulla vicenda.

” Eppure – afferma Capodanno – in previsione di tali interventi erano stati predisposti per tempo i cartelli che annunciavano le operazioni, istituendo il divieto di sosta “con rimozione forzata” da oggi e fino al 25 marzo prossimo dalle 06:30 alle 16:30 e provvedendo a recintare alcune aree interessate con nastro bicolore “.

” Ma – puntualizza Capodanno – nonostante il preavviso stamani un vero e proprio muro di motocicli, parcheggiati nei pressi dell’incrocio della piazza con via Bernini, ha impedito di fatto all’automezzo con il cestello di posizionarsi per poter procedere alla potatura delle alberature stradali ivi presenti “.

” A questo punto, così come indicato negli avvisi, sarebbe stato necessario chiedere l’intervento dei carri attrezzi presenti a pochi passi in piazza degli Artisti, dopo aver comminato le sanzioni del caso ai trasgressori – sottolinea Capodanno -. Ma, benché nella piazza fosse presente la consueta vigilanza, di fatto la rimozione non è avvenuta e, di conseguenza, la potatura non è stata realizzata “.

” Ci auguriamo – conclude Capodanno – che nei prossimi giorni, già previsti per gli interventi nella piazza, si provveda a concertare le operazioni da effettuare con gli addetti alla vigilanza, in modo che, laddove si verificassero le situazioni che si sono riscontrate stamani, si possa procedere alla rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata per consentire il completamento delle operazioni di potatura nella piazza “.

Sulla vicenda segnalata Capodanno chiede che venga aperta un’indagine da parte delle autorità competenti per fare piena luce sull’accaduto.













