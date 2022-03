Vomero, piazza degli Artisti, aboliti gli scivoli! Penalizzati diversamente abili e mamme con carrozzine

81 Visite

” Una situazione che ha dell’incredibile quella che si sta verificando in piazza degli Artisti nel quartiere Vomero, dove tra la pedana che la collega con via Luca Giordano e il marciapiedi della piazza sono stati aboliti i due scivoli che consentivano l’attraversamento, principalmente ai diversamente abili non deambulanti e alle mamme con carrozzine “. A denunciare l’accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

” Ancora una volta siamo di fronte a provvedimenti che dimostrano la scarsa attenzione verso le persone che hanno problemi e difficoltà nel deambulare – sottolinea Capodanno -. Un’incultura che purtroppo sta sempre più caratterizzando il capoluogo partenopeo “. ” Già in passato erano state improvvidamente cancellate le strisce zebrate che collegavano i due scivoli creando non poche difficoltà ai pedoni che vogliono attraversare la piazza – ricorda Capodanno -. Adesso sono stati aboliti anche i due scivoli. Ignoti i motivi alla base di queste decisioni “.

” Di fatto, allo stato, attraversare piazza degli Artisti per i pedoni e principalmente per i diversamente abili è diventata un’impresa impossibile se non a rischio di essere travolti da qualche autovettura in transito – puntualizza Capodanno -. Ci auguriamo che le autorità competenti vogliono avviare le opportune indagini per fare luce sulla vicenda ma principalmente sollecitiamo gli uffici preposti dell’amministrazione comunale partenopea ad attivarsi in tempi rapidi per consentire ai pedoni l’attraversamento della piazza in sicurezza e per ripristinare gli scivoli inopinatamente soppressi “.

