Pasquale Di Fenza, Consigliere regionale: “A Marano il secondo posto per la migliore colomba artigianale, complimenti a Vincenzo Baiano”

“Marano viene solitamente accostata ad episodi di cronaca nera e fatti di camorra, stavolta, invece, una buona notizia è arrivata: a dare lustro al nostro territorio. Ci è riuscito Vincenzo Baiano, pasticciere e proprietario del Caffè Baiano al Corso Europa, classificandosi al secondo posto nella categoria “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” nel concorso a premi indetto da Goloasi”. Così annuncia in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Regione Campania.

“Sono estremamente felice che un nostro concittadino abbia ottenuto un riconoscimento simile. Marano è un territorio ricco di risorse, dove sono presenti professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori dalle straordinarie doti. Di questo dobbiamo esserne fieri. Congratulazioni a Vincenzo Baiano e alla sue equipe che hanno portato in alto il nome della loro attività e di Marano con questo prezioso riconoscimento. La politica dovrà impegnarsi affinché i migliori restino e non scappino, abbiamo bisogno di chi, come Vincenzo Baiano, contribuisce a far conoscere il nostro comune oltre i confini locali” conclude l’On. Di Fenza.













