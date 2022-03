Ucraina, Zelensky in video nel suo ufficio: è la prima volta da inizio guerra. “Resto qui”

149 Visite

I video di Zelensky in cui il presidente sostiene la resistenza ucraina e spinge l’opinione pubblica a supportarla sono stati costanti dall’inizio della guerra, fa notare il New York Times. Se finora Zelensky era apparso in strada o all’interno del suo bunker, nell’ultimo video è invece seduto alla scrivania nell’ufficio presidenziale a Kiev.

“Non abbiamo paura, non lasceremo tracce del nemico”

Volodymyr Zelensky ha parlato nella notte di lunedì della resistenza in corso nel sud dell’Ucraina: “Abbiamo creato un incubo per la Russia”, ha detto. “Non abbiamo paura dei carri armati e dei fucili”, ha aggiunto il presidente, secondo cui ogni giorno di resistenza garantisce al Paese “una solida posizione” per il futuro. Zelensky ha anche promesso che tutto ciò che è stato distrutto dalle bombe russe sarà ricostruito: “Non lasceremo tracce del nemico, renderemo le nostre città devastate dal nemico migliori di qualsiasi città russa”.













