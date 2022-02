La Russia invade e i mercati crollano. Il petrolio va oltre i 100 dollari

88 Visite

Ore 9:05. La Russia ha attaccato l’Ucraina e i mercati finanziari ne prendono subito atto. Gli scambi azionari in Europa partono in picchiata: Milano cede il 4,5% ma molti titoli non riescono a far prezzo, Madrid perde il 4,4%, Francoforte il 4,9% e Parigi il 4,3%. Crolla anche Londra a -3,1% mentre i future negli Stati Uniti precipitano, così come già successo per gli scambi in Asia. La Borsa di Mosca ha chiuso tutti i suoi mercati, e quando li ha riaperti ha perso quasi il 30% vedendosi costretta a una nuova sospensione. “Fondamentalmente non c’è alcuno scenario prezzato dai mercati, perché è impossibile scontarne uno a pieno”, a detto l’analista di IG Markets, Kyle Rodda, a Booomberg. “E’ il peggiore degli scenari. Una cosa sono le cattive notizie. Un’altra sono le cattive notizie senza sapere assolutamente a che cosa porteranno”.

I listini dell’area Asia-pacifico si sono portati ai minimi dal 2020 . L’indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha ceduto l’1,81% a 25.970,82 punti, mentre il Topix ha lasciato sul terreno l’1,25% a 1.857,58. Ancora peggio Hong Kong che ha perso il 3,2% in chiusura, mentre Shenzhen il 2,2%.

Le ripercussioni più forti si sentono subito sul comparto delle materie prime. Il petrolio, in primo luogo: il Brent innesca una corsa inarrestabile e una volta infranta al rialzo la soglia dei 100 dollari al barile, si spinge fino a quota 103. Il Wti avanza di oltre 6 punti percentuali a 98 dollari. Volano i prezzi del gas: al TTF – il punto olandese – viene scambiato a 114 euro al Mwh, con un balzo del 30%. Ma non è tutto: s’impennano anche i prezzi dei cereali e il costo del grano, di cui Kiev è uno dei principali paesi produttori ed esportatori, sale del 5,90%. Ma aumentano anche soia (+2,87%), mais (+5,47%) e avena (+4,81%). Le quotazioni dell’alluminio hanno superato il picco del 2008 e si sono avvicinate alla soglia di 3.400 dollari a tonnellata arrivando a 3.388 dollari. In rialzo anche l’argento sopra i 25 dollari l’oncia (+2%) e il platino a 1.105 dollari (+1%).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS