Casavatore: Polizia locale, va in pensione il comandante Lorenzo Santacroce. Per lui cerimonia in Comune

Polizia locale, va in pensione il comandante Lorenzo Santacroce. Per lui cerimonia in comune. Ieri l’altro il suo ultimo giorno di lavoro. “ Il comune con il pensionamento di Santacroce ( nella foto) perde una grande risorsa, una persona molto preparata ed equilibrata, sempre ligio al dovere, grande lavoratore”. Così il sindaco Luigi Maglione in nome di tutta l’amministrazione comunale. “Assunto nell’agosto del 1980 ha svolto 43 anni di servizio integerrimo sempre nel corpo della Polizia Municipale dove, negli ultimi cinque anni, ha ricoperto anche il ruolo di comandante. Nel corso della sua lunga carriera al servizio del comune di Casavatore, ha seguito con dedizione il servizio con grande competenza”, rimarcano il presidente del consiglio Claudio Caturano e il consigliere Vincenzo Acunzo. Con il suo pensionamento il comune, già in grande difficoltà, per la grave carenza di personale, resta orfano di una preziosa risorsa che avrebbe potuto dare ancora un grande contributo. Un emozionato comandante ha voluto ribadire durante la cerimonia di commiato che “ è stato un privilegio entrare in Polizia Locale, con tutte le peculiarità di questo settore, non sempre conosciute. Vivendole in prima persona, ho cercato di impegnarmi in questi anni per offrire un servizio alla comunità, utilizzando come strumenti: la volontà, lo studio, la formazione, l’innovazione, l’equilibrio, l’ascolto, la facilitazione nella comunicazione interna e con altri settori istituzioni. Credo che la Polizia Locale oltre alla conoscenza e alla vigilanza del territorio, debba praticare sempre la prevenzione, l’educazione alla legalità, e poi la repressione, dando il buon esempio e facendo rispettare le regole, a garanzia di una convivenza pacifica e civile”. “Facendo un bilancio – conclude Santacroce-, la mia vita lavorativa è stata un’esperienza unica che nel corso degli anni si è arricchita sempre di più non solo di conoscenze professionali ma soprattutto di vicende umane, perché sin dalla mia entrata in questa famiglia ho vissuto a contatto con la gente tra la gente e tra i colleghi, con il rispetto verso le istituzioni e soprattutto onorando la divisa che mi resterà attaccata addosso come una seconda pelle, sebbene qualche volta ho vissuto con questo lavoro un rapporto conflittuale di odio- amore, ma nel quale ho sempre creduto”.

Giuseppe Bianco

