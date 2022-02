Reddito di cittadinanza, i dati choc dell’Inps: fallito l’obiettivo dell’inserimento lavorativo

190 Visite

In tre anni ha sostenuto le persone in povertà, ma ha fallito del tutto uno degli obiettivi per i quali era nato: l’inserimento lavorativo. Per il reddito di cittadinanza, emerge da un report dell’Inps, si sono spesi 20 miliardi, ma il 70% di coloro che hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile del 2019 lo aveva ancora nell’ultimo semestre del 2021. Ciò significa che non è riuscito a reinserirsi nel mondo del lavoro ma ha avuto ancora bisogno del sussidio. Nel mezzo c’è stata la pandemia e un’economia in ginocchio. Sono state circa 4,6 milioni complessivamente le persone coinvolte dal reddito, circa 2 milioni di famiglie, per un importo medio erogato di 546 euro. «La persistenza – spiega l’Inps – sembra essere soprattutto legata alla nazionalità del richiedente, alla composizione del nucleo, all’area geografica di residenza, a indicatori economici»













