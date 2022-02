Ndrangheta, maxi-blitz: 65 arresti tra Roma e provincia

103 Visite

Maxi blitz anti ‘ndrangheta a Roma e provincia. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone, talune delle quali gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, costituente una cosi’ chiamata ‘locale di “‘Ndrangheta”, che si ipotizza avesse assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono ancora in corso perquisizioni e sequestri.