Incinta e minacciata con un coltello dai rapinatori: perde il bambino dopo lo choc

Il coltello affilato era puntato al fianco. «Sono incinta, vi prego», aveva detto Adele con un filo di voce prima di svenire a terra. Quando la donna si era girata facendo scorgere il pancione di sette mesi, i due rapinatori, poco più che maggiorenni, avevano sgranato gli occhi. Via il coltello, via la sciarpa dal viso: erano fuggiti a bordo di uno scooter. Nella notte, però, Adele, incinta di 25 settimane, ha perso il bambino. I fatti in provincia di Caserta.













