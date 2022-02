Giugliano, domani il recupero con il Cynthialbalonga

80 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro, che ha presentato la sfida di domani contro la Cynthialbalonga. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Torniamo in campo, siamo sereni e tranquilli, il morale della squadra è alto. E’ vero ci sono state 48 ore per preparare la gara, ma non cambia molto. Per noi è come se oggi fosse stato sabato e ieri venerdì. Ciò che contava era recuperare energie mentali e pulire le scorie. Come ho detto domenica, mancano tante gare, ci sarà da combattere fino alla fine”.

L’allenatore ha poi continuato: “Pensare alla classifica potrebbe essere un autogol, noi dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso, consapevoli che domani è una gara importante. La Cynthialbalonga non la scopro io. E’ una squadra forte che sarebbe dovuta essere con noi a lottare per le primissime posizioni. Hanno calciatori importanti, di valore e sono ottimamente allenati. Vengono da una striscia importante di risultati, eccezion fatta per l’ultima gara contro l’Arzachena. Ci aspetta una bella gara. Abbiamo a disposizione tutti i nostri effettivi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS