La Via della Felicità Napoli interviene a Fuorigrotta

Anche questo week-end il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Napoli si è dedicato alla raccolta rifiuti. Questa mattina sono intervenuti all’Oasi Cerlone in via Francesco Cerlone a Fuorigrotta. I volontari hanno raccolto plastica, cartacce, mozziconi, vestiti abbandonati, ma non solo, anche mobili, alberi di Natale con ancora gli addobbi appesi, assi di legno, sedie e materassi e tutto ciò che è stato abbandonato dai gesti incivili di alcuni cittadini.

Ma non tutti i napoletani sono incuranti dell’ambiente, alcuni si danno da fare per migliorarlo e per creare una maggiore consapevolezza del rispetto dell’ecosistema.

Il gruppo prende il nome dall’omonima guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che scriveva: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo.”

Un gesto di sensibilità, rispetto per l’ambiente e senso civico che parte dai più giovani e si pone quale esempio costruttivo per una città più sostenibile che abbia a cuore l’ambiente in cui viviamo.

I volontari, muniti di guanti, pinze e buste, continueranno a far sentire il loro impegno a Napoli anche la settimana prossima.

Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiama il numero 393.287.9569 (Pascal).

