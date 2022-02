Giugliano, la ripresa è da sogno. Le dichiarazioni di Ferraro, Cerone ed Emmanouil

Al termine del successo per 3-0 contro il Team Nuova Florida, sono arrivate le parole mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo felici per questa vittoria. La squadra ha fatto una grande gara. Affrontavamo la sorpresa di questo girone, una squadra che ha perso solo due volte, e siamo stati davvero bravi. Il campionato è ancora lungo, guardare la classifica è prematuro, manca ancora un girone intero, inutile fare discorsi di vittoria finale. Pensiamo a noi stessi e al nostro percorso. A volte ascolto critiche verso questi ragazzi e mi viene da sorridere, stanno facendo un lavoro incredibile da agosto”.

L’allenatore ha poi continuato: “Siamo stati equilibrati e pazienti. E’ stato un primo tempo di attesa dove abbiamo fatto un ottimo palleggio. Nella ripresa abbiamo trovato gli spazi giusti, bisogna anche calcolare che nei ‘90 non abbiamo subito nulla. La squadra lavora con armonia e gioia, lo dico da inizio anno, questo è un gruppo sano. Lo ribadisco, tutti sono titolari. Stiamo costruendo un sogno tutti insieme, passo dopo passo, sono felice per i ragazzi, la proprietà e i tifosi. Al primo anno in una nuova città non è semplice. Rendiamoci conto di ciò che stiamo facendo, godiamoci tutti questi momenti”.

In seguito si è presentato in conferenza stampa Federico Cerone, autore di una doppietta. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra forte e scorbutica da affrontare. Nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi a volte, io per primo, nella ripresa c’è stata più attenzione nell’ultimo passaggio. Siamo felici, ma già concentrati sul futuro, da domani ci concentreremo sulla gara di mercoledì. Siamo un gruppo forte, unito, capace di gestire le situazioni”.

In seguito si è presentato in conferenza stampa l’autore della terza rete Vasileios Emmanouil. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. E’ stata una partita difficile, stiamo lavorando giorno dopo giorno per raggiungere un grande obiettivo. Mi trovo molto bene qui a Giugliano c’è una società forte, una tifoseria molto calorosa”.