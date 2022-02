Giugliano, domani il big match con la Nuova Florida. Le parole di mister Ferraro

41 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro, che ha presentato la sfida di domani contro il Team Nuova Florida. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il successo di domenica contro una squadra forte, certifica che abbiamo un’anima e che questo è un gruppo fantastico a cui vanno dati tutti i meriti del caso. Abbiamo una media di 2,62 punti, qualcosa di straordinario di cui tutti devono rendersi conto e andarne fieri. Nonostante ciò, il campionato è apertissimo e questo la dice lunga sulla forza delle nostre avversarie. E’ stata una buona settimana di lavoro, abbiamo delle situazioni particolari da valutare nelle ultime ore, ma siamo pronti per la sfida”.

L’allenatore ha poi continuato: “Il Nuova Florida sta facendo una stagione davvero importante. Merita tutti i punti che ha. Nella sessione invernale di mercato hanno fatto acquisti di valore e di categoria superiore, a conferma del fatto che non si possono più considerare una sorpresa. Lavorano bene da non, li rispettiamo ma sappiamo che dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo consapevoli di ciò che siamo e che vogliamo ottenere. Domani per noi inizierà una settimana importante e difficile, dove avremo tre gare complicate. Siamo sereni, penseremo a una partita per volta. Ci vuole equilibrio. Il campionato è ancora lungo”.

Infine ha concluso: “Sicuramente non ci sarà Ferrari, espulso domenica ad Ostia. Il resto del gruppo sarà presente, valuterò con calma e giudizio alcune situazioni fino all’ultimo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS