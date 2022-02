181 Visite

I carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato per furto aggravato Vitamaria Pesce, 43enne del quartiere Porto di Napoli già nota alle ffoo. Poco prima la donna aveva portato via da un negozio sportivo di un centro commerciale di Mugnano merce per oltre 400 euro.

Il titolare ha visto tutto e ha allertato il 112.

Pesce, risultata percettrice del reddito di cittadinanza, è finita in manette ed è stata ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio.













