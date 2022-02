CALDORO: FOIBE. QUAL E’ LA POSIZIONE DI DE LUCA?

64 Visite

“Quando si citano le Foibe e Tito, si dovrebbe ricordare che fascisti e nazisti hanno invaso la Jugoslavia; poi hanno perso la guerra, e gli slavi si sono rivalsi con gli interessi”. Queste le parole di Vincenzo De Luca nel 2012. Oggi il Presidente della Campania scrive “Rispetto e dolore”. Sono anni che Vincenzo De Luca non chiarisce la sua posizione sulle Foibe. Prima di poter scrivere sulla giornata del ricordo per le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata, De Luca deve chiedere scusa per le sue parole del 2012, altrimenti le sue parole sono non sono di rispetto ma solo di ipocrisia.