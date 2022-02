Dramma a Como, donna morta sulla sedia della cucina: la scoperta dopo due anni

211 Visite

Morta in casa da sola nella sua villetta vicino Como dopo essere stata colta probabilmente da un malore. Marinella Beretta, 70 anni e originaria di Erba, era seduta sulla sedia della cucina quando si è sentita male e lì è rimasta per due anni. L’anziana non aveva parenti, né amici. Viveva da sola e i vicini di casa non la vedevano da mesi ma – secondo le prime testimonianze – avevano pensato che con la pandemia si fosse trasferita.

Gli accertamenti della polizia di Como sono ancora in corso, ma l’ipotesi è quella di un dramma della solitudine. Quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo ormai mummificato della donna, ancora seduta sulla sua sedia in cucina. Sul corpo della donna saranno effettuati i necessari accertamenti, ma gli inquirenti sembrano convinti che la settantenne sia morta per cause naturali. Pare che nessuno avesse avuto più avuto notizie della pensionata dal settembre del 2019.













