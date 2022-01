Quirinale, è il giorno della verità? Il centrodestra indicherà un nome al quinto scrutinio

114 Visite

Oggi il centrodestra dovrebbe far convergere i suoi voti su uno dei nomi che sono già stati fatti in questi giorni. È questa la scelta scaturita al termine del vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e gli altri leader di coalizione.

Il centrodestra ha, dunque, deciso che “nella votazione di domani mattina indicherà uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi, dando mandato a Matteo Salvini – previa ogni opportuna interlocuzione – di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9 di oggi”, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione. Questo sarebbe anche “un modo per contarsi”, si fa sapere e per interrompere il rito delle schede bianche e delle astensioni così da cercare di arrivare a una soluzione. “Sì, domani votiamo un nome”, conferma Luigi Brugnaro di Coraggio Italia. Se prima della riunione sembrava che il centrodestra volesse puntare su Franco Frattini (su cui il Pd in queste ora ha ribadito il suo no), ora, stando a quanto scrive l’Adnkronos, pare intenzionato a votare il presidente del Senato Elisabetta Casellati.













