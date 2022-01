La Svezia dice no al vaccino per i bimbi: “Non ci sono benefici”

101 Visite

La Svezia ha deciso di non approvare il vaccino contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Oggi il ministero della Salute svedese ha sostenuto che i benefici non superano i rischi in questa fascia di età. “Con le conoscenze che abbiamo oggi, con un basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro beneficio nel vaccinarli”, ha detto il funzionario dell’Agenzia della Salute Britta Bjorkholm in una conferenza stampa tenuta per mostrare i risultati delle valutazioni scientifiche. La Bjorkholm ha sottolineato che la decisione potrebbe essere rivista se la ricerca sviluppasse altri vaccini o se una nuova variante cambiasse la pandemia.













