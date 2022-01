Punti di vista. Tram veloce a Napoli nord, bene l’iniziativa di Pirozzi. Ma ora si aggreghino gli altri Comuni

103 Visite

Ho letto con soddisfazione la dichiarazione del Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi apparsa nell’articolo “Tram Veloce, senza accordo, a rischio i fondi del Pnrr” a firma Fernando Bocchetti sul Mattino di Napoli- Area Nord, di ieri, dove egli sostiene che i tecnici della Città Metropolitana hanno già stilato un progetto di massima consistente in una strada ferrata che partirebbe dalla stazione della Metropolitana Collinare di Chiaiano per raggiungere la Circumflegrea, stazione di Licola interessando i Comuni di

Mugnano, Marano, Calvizzano, Villaricca, Qualiano, ed i due Comuni di Giugliano e Quarto, di riflesso con le loro zone periferiche per cui chiede un maggior interessamento dei Comuni interessati a costituire un Consorzio. Tempo fa avevo parlato con Giacomo Pirozzi della medesima idea di progetto sostenendo che i Comuni interessati dovevano provvedere ad una manifestazione d’interesse per far si che l’Ente Città Metropolitana si rendesse promotore del progetto sia nella fase preliminare che esecutiva, come mi aveva

detto personalmente il Consigliere Delegato ai Trasporti, dott. Giuseppe Cirillo, Pirozzi mi aveva risposto “ che dai riscontri effettuati non risultava alcun progetto in atto”. Oggi vengo a conoscenza che l’Ente, autonomamente, considerato l’importanza dell’iniziativa, ha provveduto ad inserirlo tra i finanziamenti del Pnnr, con un prolungamento del percorso da Qualiano fino a Licola . Comunque resta la necessità di una nmanifestazione d’interesse dei singoli Comuni , per cui consiglierei, nell’interregno della nomina del nuovo

Organo della Città Metropolitana , elezioni rinviate al 15 marzo c.a. di indire una Conferenza di servizio promossa a costituire un Consorzio ad hoc con l’assenso dei due maggiori Comuni, Marano e Villaricca sottoposti a gestione commissariale. Considerato altresì di aver riscontrato ad oggi uno scarso interessamento da parte di qualche Comune , inviterei a non sottovalutare la possibilità di fare eleggere uno o più Consiglieri, espressione dei Comuni interessati e/o limitrofi, da rendere l’iniziativa più prossima alla sua realizzazione, coinvolgendo direttamente i Consiglieri Regionali, Pasquale Di Fenza, Giovanni Porcelli e Michele Schiano che i Comuni interessati possono vantare, nonché i Consiglieri comunali di Napoli: Carlo Migliaccio, Nino Simeone e Gaetano Sannino, di fresca nomina, espressione comunque del territorio. Con l’augurio che ciò si possa realmente realizzare inviterei tutti i Comuni interessati ed, in particolare, i Cittadini, con manifestazione di volontà a rendersi fautori, sostenitori e beneficiari di un’iniziativa che per le imprudenze dei politici del passato, ha reso parte di questo territorio a Nord di Napoli, privo di una strada ferrata.

