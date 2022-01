Quirinale, il centrodestra va alla conta. Casellati è il nome. Letta irritato. Draghi si aggrappa a Berlusconi

120 Visite

È prevista per le 11 di venerdì 28 gennaio la quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica e prima di quel momento, il leader della Lega Matteo Salvini «indicherà uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi» come scritto in una nota congiunta redatta al termine del vertice di centrodestra che si è svolto nella notte. Il nome che circola insistentemente è quello della presidente del Senato, ipotesi che è stata confermata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha preso parte alla riunione.

Una candidatura che appare un flop annunciato o quantomeno una mossa tattica, vista anche la manifesta ostilità del Pd per la soluzione, come del resto per tutti o quasi i nomi proposti dal centrodestra. «Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato – afferma Enrico Letta in un tweet rilanciato dal numero due del partito, Giuseppe Provenzano -, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto». «Italia Viva non la voterà» fa sapere Teresa Bellanova.













