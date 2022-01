MARANO, L’IMMENSO TESORO DEL COMUNE: BENI ABUSIVI E CONFISCATI MAI UTILIZZATI. IERI IL SOPRALLUOGO DI MAIELLO

243 Visite

Beni confiscati, beni abusivi acquisiti dal Comune e situazioni mai affrontate nonostante le mille denunce mediatiche. Luigi Maiello, neo sovraordinato della polizia municipale, nonché strettissimo collaboratore dei commissari alla guida del Comune, li ha passati in rassegna ieri con un sopralluogo in vari punti della città. Lussuose ville e immobili che potrebbero essere essere assegnati ad associazioni, cooperative sociali e forze dell’ordine o anche essere alienati per fare cassa. Da via Marano-Quarto a via Del Mare, da via Recca a via San Rocco, Maiello ne ha visti tanti.

In via Marano-Quarto sono 4 ville per le quali da anni si attende di far qualcosa. Due di queste, già sgomberate, sono in attesa di assegnazione da circa dieci anni. Un’altra villa è stata assegnata anni fa a un’associazione, Aggregarci, che non ha mai organizzato o promosso alcuna attività all’interno. Uno scandalo che passa in silenzio da anni.

Sempre in via Marano-Quarto è ubicata la villa del palazzinaro di punta di Marano, Antonio Simeoli, tuttora detenuto per una condanna definitiva per associazione mafiosa. L’immobile è stato confiscato di recente.

Nelle anguste traverse di via Del Mare si trovano invece alcuni beni abusivi (la palazzina di Vincenzo Polverino, da circa due anni detenuto) e la villa appartenuta a Castrese Palumbo, alias ‘o Svitapierno, ancora inutilizzata. Qualcosa si dovrà fare anche per il complesso residenziale del Galeota, sorto in via San Rocco. Abusivo da anni e acquisito nel 2019 al patrimonio comunale, potrebbe essere reimpiegato per numerose finalità. Trenta immobili, tra appartamenti, negozi e box, per i quali nulla è mai stato deciso dal Comune.

Stessa sorte anche per una villetta situata (nella foto) all’interno del parco delle Rondini. “Ho scoperto una parte di Marano di cui non ero a conoscenza – spiega Maiello – ci sono tanti beni di grande valore da poter utilizzare per fini sociali o per altri scopi. Dobbiamo darci una mossa, è un peccato enorme. Ringrazio Terranostranews per il prezioso supporto fornito”.

Il comandante ha effettuato un sopralluogo anche nell’area Pip (molti stand sono di proprietà comunale) e si è informato sulle procedure relative all’appartamento di Armando del Core, situato in via Recca.













