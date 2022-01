Arzano, lascia temporaneamente la casa perché malata: il clan si impossessa dell’appartamento. Intervengono i vigili

142 Visite

Lascia temporaneamente la casa perché malata, il clan si impossessa dell’appartamento. L’occupazione, avvenuta da parte della compagna di un ras locale è stata scoperta dalla Polizia locale. L’abitazione era stata sottratta ad un anziana donna, diversamente abile, e legittima proprietaria. La vicenda è emersa dopo che il personale del Comando di Polizia Locale di Arzano ha portato a termine un’operazione di verifica sulle case popolari, lo scorso settembre, svelando che l’occupazione in danno di una anziana donna disagiata, l’alloggio popolare sito nel rione popolare della cosiddetta “167” passato alla cronaca per diverse vicende giudiziarie, tra cui le numerose operazioni effettuate dalla polizia locale diretta dal comandante, il colonnello Biagio Chiariello, di abbattimento e rimozioni di diverse abitazioni abusive realizzate in spazi condominiali, con la costruzione anche di cancelli e muri.

