Corsa al Colle, Salvini pronto alla conta con il nome di Cassese?

Sabino Cassese, il giurista che nelle ultime ore ha concesso due battute sulla sua candidatura al Quirinale, che non ha affatto smentito. Il suo nome, per inciso, piace molto a Giorgia Meloni, e Salvini sarebbe intenzionato a ribadirlo nel prossimo vertice di centrodestra. Insomma, domani potrebbe essere proprio quello di Cassese il nome che il centrodestra ha annunciato di voler scrivere sulla scheda. A meno di altri accordi col Pd: tutti, infatti, vogliono evitare una conta, una forzatura con numeri così ballerini.

Ma se Cassese fosse, la vittoria sarebbe tutta del king-maker Salvini: lui, infatti, ad inserire il costituzionalista nel lotto dei papabili. Ieri, lo scoop del Foglio, poi smentito ma non in modo poi così netto, sull’incontro tra Salvini e Cassese a casa di quest’ultimo. E tra chi pensa che quello di Cassese sarebbe un successo del leader della Lega, c’è Vittorio Sgarbi. Entrando alla Camera, in serata, si è infatti concesso ai giornalisti per una rapidissima battuta: “Cassese sarebbe un colpo di genio di Salvini, spero sia vero. Un uomo che è stato durissimo contro i dpcm”, ha chiosato il critico d’arte, da sempre contrario allo strumento legislativo utilizzato nel contrasto alla pandemia.













