Traffico in tilt in tutta la zona collinare di Marano e ai Camaldoli. Rallentamenti determinati da una enorme perdita idrica trasformatosi in lastra di ghiaccio, a quanto pare nei pressi del bar Morra, zona via Marano-Pianura. Una perdita riparata molte volte, anche negli ultimi tempi.













