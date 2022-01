Marano, beni confiscati: i fratelli Nuvoletta gettano la spugna e restituiscono le chiavi al Comune

498 Visite

Alla fine hanno deciso di gettare la spugna e restituire al Comune di Marano le chiavi del bene confiscato alla camorra che gestivano da alcuni anni. Enrico e Arturo Nuvoletta, fratelli del defunto carabiniere Salvatore, vittima di un agguato di camorra nel luglio del 1982, hanno maturato la loro decisione (irrevocabile) nel corso degli ultimi tempi. La loro storia raccontata dal Mattino di Napoli.

Ecco un estratto.

In via Marano-Quarto, dall’estate del 2018, in due distinti terreni sottratti alla famiglia Simeoli (palazzinari legati al clan Polverino) avevano allestito una fattoria didattica e curato un vigneto per la produzione di Falanghina dei Campi flegrei. Un lavoro avviato, con passione e dedizione, con la cooperativa che porta il nome (Nuvoletta per Salvatore Cooperativa Sociale) del militare dell’Arma medaglia d’oro al valor civile. “Sono stanco e anziano – spiega Enrico, 69 anni e una vita trascorsa nell’Arma – Presto mi trasferirò in provincia di Venezia, dove già da qualche tempo risiedono i miei due figli. Hanno optato per altre strade e altre città, alle luce delle difficoltà finanziarie incontrate, anche mio figlio, mio nipote Manuel e mio fratello Arturo, quest’ultimo poliziotto in pensione. Con tutti ho condiviso buona parte del percorso, che ci ha regalato gioie ma anche delusioni. Troppa fatica e troppe spese da sostenere – sottolinea il carabiniere in pensione – Curare un vigneto e gestire una fattoria didattica, che necessitava di lavori manutenzione, non è roba da poco: noi c’abbiamo provato, ma i costi di gestione sono elevati a fronte, tra l’altro, di ricavi a dir poco irrisori. Ci siamo dovuti sobbarcare, come se non bastasse, anche le spese per l’allaccio alla condotta idrica. Poi è arrivato il Covid ed è stata la mazzata finale”. Un’esperienza che si è chiusa nei giorni scorsi: “Abbiamo ritenuto – aggiunge ancora Enrico – fosse giusto restituire le chiavi al Comune di Marano e di dare ad altre persone la possibilità di mettersi alla prova”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS