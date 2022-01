Covid a Napoli, ormai è caos liste d’attesa: pazienti in fuga dagli ospedali e costretti a rivolgersi ai privati

Le liste d’attesa nelle Asl e negli ospedali sono tradizionalmente lunghissime. La recrudescenza della pandemia ed il continuo aumento dei ricoveri per Covid-19 – sia nelle terapie intensive che nei reparti di degenza ordinaria – stanno determinando fatalmente tempi sempre più dilatati. E ciò spinge i cittadini, per qualsiasi altra necessità che non afferisca al Covid, a dirottarsi sempre più verso il privato. Affari d’oro, dunque, ma non tutti possono permetterselo e molti si trascinano da mesi e anni patologie, non curate o curate in ritardo. Tutto ciò pesa e tanto sulla qualità delle cure e sull’aspettativa di vita dei pazienti.