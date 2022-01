Quirinale, 40 grandi elettori del Misto scelgono Paolo Maddalena come candidato

80 Visite

Circa 40 parlamentari non iscritti ai gruppi dei principali partiti hanno scelto il loro candidato per il Quirinale. Sarà Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, il nome che inseriranno nell’urna alla Camera già dal primo scrutinio. Deputati e senatori del Misto, in gran parte fuoriusciti dal Movimento 5 stelle nel passaggio tra il governo Conte II all’esecutivo Draghi, avevano una rosa di 13 papabili tra i quali esprimere una preferenza: Giorgio Agamben, Alessandro Barbero, Lorenza Carlassarre, Fabiola Gianotti, Piercamillo Davigo, Nino Di Matteo, Anna Falcone, Nicola Gratteri, Paolo Maddalena, Ugo Mattei, Giorgio Parisi, Chiara Saraceno, Gustavo Zagrebelsky. Alla fine, l’ha spuntata il magistrato e accademico di Napoli, «nonostante l’età avanzata», fa notare qualcuno: Maddalena compirà 86 anni il prossimo 27 marzo. Nella nota che accompagna la candidatura ufficiale del vicepresidente emerito della Corte costituzionale, i parlamentari sottolineano di aver individuato «una figura di alto profilo morale e tecnico». Verosimilmente, il voto per Maddalena sarà un semplice voto di testimonianza: è difficile pensare che i grandi partiti possano inseguire i circa 40 parlamentari del Misto nella partita del Colle. L’investitura di Maddalena, tuttavia, potrebbe complicare i piani di Silvio Berlusconi e della sua Operazione scoiattolo: il leader di Forza Italia spera di trovare grandi elettori a suo supporto proprio tra quei deputati e senatori che hanno abbandonato i 5 stelle.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS