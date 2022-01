MARANO, ABUSI EDILIZI: I VIGILI SEQUESTRANO UNA MANSARDA. E’ LA PRIMA OPERAZIONE SOTTO LA GUIDA MAIELLO

283 Visite

E’ la prima operazione sul territorio coordinata dal nuovo sovraordinato della polizia municipale, colonnello Luigi Maiello. Prima operazione antiabusivismo portata a compimento ieri nella zona di via Padreterno, a Marano, dove da tempo (i vigili se ne sono accorti ieri) erano in corso lavori per la realizzazione di una mansarda, da quanto accertato dagli operanti completamente abusiva. La municipale ha sequestrato la struttura e segnalato il caso all’autorità giudiziaria competente.

Avevamo molto scritto nei giorni scorsi sulle tante illegalità che ancora, nonostante l’arrivo dei commissari anticamorra, si perpetrano sul territorio e sui tanti abusi sfuggiti o non ancora sanzionati. Quella di ieri è la prima risposta del Comune.













