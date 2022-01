Decreto Covid, obbligo di Green pass anche per gli avvocati

74 Visite

Anche gli avvocati, così come i magistrati, non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza Green pass. E’ una delle novità contenute nel decreto sulle misure anti-Covid. L’obbligo del certificato vaccinale è esteso anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”. La disposizione non si applica invece “ai testimoni e alle parti del processo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS