Juve-Napoli, altri positivi: gara di nuovo a rischio. Deciderà l’Asl di Torino

Regna sovrano il caos su Juventus-Napoli. Una situazione mai vista prima. A poche ore dal via, fissato alle 20.45, la gara è ancora in alto mare. Il nuovo positivo emerso nel gruppo squadra (un collaboratore di Spalletti) spinge adesso il dipartimento di prevenzione della Asl di Torino centro a prendere una decisione e in tempi rapidi. Perché il Napoli ha chiesto se può o no uscire dall hotel di Torino nonostante il focolaio in corso e come comportarsi con Zielinski, Lobotka e Rrhamani, in isolamento perché senza terza dose, dopo il provvedimento emesso dalla Asl Napoli 2













