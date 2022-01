Mugnano, in fiamme Il Delfino: vigili del fuoco sul posto. “Rogo non doloso”

2.203 Visite

Un rogo al centro ittico “Il Delfino” di Mugnano. In azione da stamani i vigili del fuoco. Le fiamme avrebbero raggiunto anche alcuni capannoni situati a ridosso della struttura di via Pietro Nenni, nella zona della circumvallazione esterna. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i militari dell’Arma della compagnia di Marano, competenti per la zona. Non è ancora chiaro se si tratti di un rogo doloso e quale sia il bilancio dei danni. Le operazioni dei vigili del fuoco, giunti alcune ore fa in zona, sono ancora in corso di svolgimento.

Aggiornamento: l’incendio non è doloso, come comunicato dai carabinieri. Ingenti i danni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS