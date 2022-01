Impennata Covid, Napoli United: “Sospendere per un po’ il campionato”

167 Visite

L’anno scorso siamo stati fra i promotori della battaglia per la ripresa dei campionati. I fatti ci hanno dato ragione, perché con il riconoscimento dell’Eccellenza come competizione di interesse nazionale la stagione ha potuto concludersi regolarmente, senza particolari problematiche. Quest’anno però, di fronte alla situazione di emergenza determinata improvvisamente dalla variante Omicron, riteniamo necessario adottare scelte ispirate alla prudenza. Riteniamo opportuno che si opti per uno slittamento del calendario e la sospensione di alcune settimane, finché i numeri saranno meno drammatici di quelli attuali.

Attenzione: un anno fa lo stop ai campionati era avvenuto senza nessuna certezza sulla loro ripresa e siamo ragionevolmente convinti che senza l’iniziativa dal basso portata avanti da tante società non avremmo più giocato. Con la nostra proposta non vogliamo in alcun modo caldeggiare uno scenario simile a quello, ci teniamo a ribadirlo per non far sorgere equivoci, ma semplicemente immaginiamo una sospensione temporanea a tutela della salute dei tesserati. Gli oltre 170 mila casi di ieri e gli ospedali che continuano a registrare un incremento di ricoveri e terapie intensive non autorizzano, a nostro avviso, scelte di altro tipo.