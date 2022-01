Notte di Capodanno a Napoli, 40 enne ferito al petto

141 Visite

A tre ore dalla mezzanotte, c’è già il primo ferito grave da botti di Capodanno a Napoli. Verso le 21 un 40enne srilankese s’è recato presso l’ospedale dei Pellegrini con una ferita da colpo d’arma da fuoco sulla parte sinistra del petto.

L’uomo – cosciente e non in pericolo di vita – avrebbe riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta avrebbe sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto.