Notte di Capodanno, 14 feriti tra Napoli, Giugliano, Frattamaggiore e Castellammare

È di 14 il numero dei feriti tra Napoli e provincia per i botti di Capodanno: l’anno scorso, quando si registrò un forte calo rispetto agli anni precedenti, furono otto. Secondo i dati diffusi dalla Questura, cinque feriti si sono verificati a Napoli e nove in provincia. In città due persone sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Fatebenefratelli e una al Vecchio Pellegrini, dove era stato ricoverato il 40enne ferito da un proiettile vagante al petto mentre stava fumando in strada. La più grave delle persone ricoverate è una 53enne ferita agli occhi dall’esplosione dei fuochi. Per gli altri problemi soprattutto agli arti. In provincia di Napoli, due persone sono state ricoverate a Frattamaggiore e altre due a Giugliano. A Castellammare di Stabia un uomo è rimasto ferito a una mano. Curato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.













