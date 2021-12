Nasce “l’Agenda Manfredi”: ecco cosa ha annunciato per Napoli alla conferenza stampa di fine anno

61 Visite

Napoli, 29 dicembre – Tempo dei primi bilanci e di prospettive amministrative per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a 70 giorni dal suo insediamento. L’occasione per fare il punto sulle sfide della città è rappresentata dalla conferenza stampa di fine anno in cui il primo cittadino detta i punti della sua agenda programmatica per il 2022 e gli anni a venire. Scuola, verde pubblico, trasporti, welfare, cultura. Tantissimi i temi toccati. Sulla scuola e la formazione Manfredi spiega che “l’educazione è fatta di cose materiali – le nostre scuole – e di cose immateriali come il recupero della dispersione scolastica. Sulle scuole stiamo mettendo in piedi un piano di ristrutturazione degli edifici scolastici ampio che utilizzerà le risorse del PNNR. Con una task force che redigerà i progetti per adoperare queste risorse. Avremo un piano di ristrutturazione esteso, anche con le risorse di Città Metropolitana, che coprirà le scuole di ogni ordine e grado”. Sul fronte immateriale il sindaco ricorda alla stampa: “Come Comune abbiamo aderito all’appello del nostro arcivescovo Domenico Battaglia sulla necessità dell’impegno straordinario per un Patto educativo per la città. Dovrà avere un impatto simbolico ma anche operativo: stiamo lavorando con il ministro Bianchi e il prefetto Palomba su interventi importanti per un piano operativo straordinario sull’educazione, recuperando i tanti danni derivanti dalla pandemia”.

Sul verde pubblico il sindaco fa una premessa: “La nostra città ha avuto danni al patrimonio arboreo per deficit di manutenzione” mentre oggi “sono partiti i piani di potatura e ripiantumazione del patrimonio arboreo”. L’aiuto arriverà anche dalla Federico II di cui Manfredi è stato rettore: “Abbiamo chiesto alla facoltà di agronomia di avvalerci di più agronomi per accelerare i progetti. Inoltre – aggiunge – stiamo preparando un piano di ristrutturazione di tutti i parchi verdi della città. Stiamo accelerando su progetti e gare”.

Sulle annose problematiche riguardanti il trasporto pubblico locale il sindaco informa di una sterzata sulla “messa in esercizio dei nuovi treni della metropolitana”. “Abbiamo – afferma Manfredi – cinque nuovi treni a Napoli, e cinque in Spagna, che non sono in servizio. La frequenza della metropolitana per questo motivo è da treno regionale, con un grado di vivibilità che non è quello che i cittadini si aspettano. La prova di collaudo ha determinato un blocco all’autorizzazione dell’esercizio dei treni. Sto seguendo la questione col ministero e l’assessore Cosenza per far ripartire la procedura di collaudo dinamico. Nei primi giorni di gennaio avremo degli incontri per accelerare la procedura per cui i treni dovranno effettuare le prove di collaudo totalizzando i 15mila chilometri percorsi necessari. Mettere in linea questi nuovi treni significa per noi cambiare in maniera significativa la qualità dell’esercizio”. Manfredi annuncia inoltre l’imminente riapertura della funicolare di Mergellina e “la realizzazione del deposito treni della metropolitana Linea 6 nell’area flegrea”. Per ciò che concerne la viabilità, su buche e strade ci sarà “un intervento straordinario nel 2022 di pavimentazione di 50 strade che verranno riasfaltate”.

Per quanto riguarda il tema della gestione dei rifiuti il sindaco conferma che per sopperire alle criticità “nel 2022 sbloccheremo il concorso per 400 unità al fine di una riorganizzazione di Asia”. Sulla partecipata della mondezza il sindaco sottolinea che è pronto ad ampliarne la mission: “Una moderna azienda dei rifiuti non può essere solo raccolta e spazzamento ma deve gestire l’intero ciclo dei rifiuti. L’impianto di compostaggio a Ponticelli è un primo segnale che ci permette di abbattere i costi di smaltimento a tonnellata, che così costerà 40 euro. Ciò ci consentirà di ridurre la tassa sulla spazzatura. Il nostro obiettivo è di rendere Asia un’azienda moderna che gestisce anche gli impianti: non possiamo permetterci di pagare altri per smaltire rifiuti su cui poi loro guadagnano”. Sull’assunzione dei 50 lavoratori interinali il sindaco chiama in causa l’assessore al ramo Paolo Mancuso che rassicura: “A seguito di una mia nota del 21 dicembre il concorso è stato sbloccato, con gli interinali in servizio da ieri”.

Su una questione di pregnante attualità, dato anche il freddo invernale, come quello dell’emergenza senzatetto l’ex ministro dell’università spiega che l’azione del Comune si muoverà su due direttrici: “L’incremento delle strutture di accoglienza, sia comunali sia quelle religiose e laiche. Il numero di posti è stato aumentato. È un lavoro, complicato ma importante, che stiamo conducendo con le associazioni. Dobbiamo dare decoro alla città. C’è il problema del decoro di piazza Garibaldi, di Galleria Umberto, delle Torri Aragonesi. Il problema va risolto in maniera strutturale con l’accoglienza e pulendo in maniera continuativa questi spazi. Ci stiamo lavorando con l’assessore Trapanese e l’assessore De Iesu”.

Il sindaco poi comunica che l’assessore al lavoro e alle politiche giovanili, Chiara Marciani, sta lavorando per la ricostituzione del Forum dei Giovani. Mentre in materia urbanistica, seguita dall’assessore Laura Lieto, “saranno sbloccati i progetti di recupero urbano, alcuni dei quali saranno candidati a recepire i fondi del Pnrr”. Tra questi ci sarà l’intervento alle case bipiano di Ponticelli “che rappresentano una vergogna per la città”, ha affermato amareggiato il sindaco. “C’è un progetto di demolizione con la costruzione di un nuovo quartiere in sito. I bipiani ci dicono che esiste un’umanità molto diversa da quella che viviamo. Ci sono anche lavoratori, studenti, laureati, non solo casi di marginalità estrema”.

Avviandosi verso il termine della conferenza, il sindaco ha promesso di rendere le World Series di nuoto alla Piscina Scandone, un evento fisso “realizzando la sede centrale di questa manifestazione a Napoli”. Manfredi ha poi ribadito la vicinanza alla comunità lgbt e alle donne vittime di violenza in quanto “mondi verso quali dobbiamo avere grande attenzione e verso cui ci saranno segnali di attenzione con l’apertura di nuova case di accoglienza nel 2022”. Sul turismo gli obiettivi saranno la creazione del Dmo (Destination Management Office), “struttura di management del turismo a livello di altre città italiane” e poi specifica che servirà “anche un piano commerciale per le destinazioni d’uso dei negozi: dobbiamo fare sì che nel centro storico non vi sia una sola tipologia di commercio che è il food”. Sulla cultura, su cui ha conservato per sé la delega, Manfredi ha spiegato la strategia dei prossimi 5 anni con “un grande progetto per le biblioteche comunali”, “l’autonomia di gestione dei siti comunali” come il Maschio Angioino o il Museo PAN, e infine l’individuazione di investimenti nel settore dell’audiovisivo perché “Napoli deve diventare città dell’audiovisivo non solo come grande palcoscenico ma anche da un punto di vista lavorativo e di impresa”.













