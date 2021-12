MARANO, INSEDIATO IL COMANDANTE MAIELLO. “LAVOREREMO SU PIU’ FRONTI, NON DAREMO TREGUA AI CAMORRISTI”

358 Visite

Luigi Maiello, il neo sovraordinato del Comune di Marano, ha rilasciato in esclusiva al nostro portale le prime dichiarazioni dopo il suo arrivo in città. Stamani l’ex comandante della municipale di Giugliano ha incontrato in municipio i commissari straordinari e discusso con loro sul piano da portare avanti per ripristinare la legalità laddove regna il caos.

“Agiremo su più fronti – spiega Maiello – Marano è una bella città e non merita di essere etichettata solo per fatti e vicende di natura criminale. La camorra deve essere schiacciata. Con i commissari abbiamo già fissato i primi obiettivi: lavoreremo per stanare gli evasori dell’acqua, le migliaia di famiglie allacciate illegalmente alla rete idrica; chiuderemo le ditte raggiunte da interdittive antimafia, quelle che in qualche modo continuano ad operare nonostante l’emissione dei provvedimenti prefettizi; ci impegneremo sul fronte dell’occupazione del suolo pubblico e sugli abusi edilizi. L’organico è ridotto all’osso, ma contiamo di poter reperire risorse e personale con gli appositi fondi del Pnrr stanziati dal governo centrale”.

Queste le parole del neo sovraordinato, che si è già adoperato per la risoluzione di alcune problematiche (citofoni e centralino) che attanagliano da qualche tempo il comando della municipale del corso Europa. Tra qualche giorno, secondo Maiello, saranno avviate le prime operazioni sul territorio. La speranza è che si esca finalmente dall’attuale stato di immobilismo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS